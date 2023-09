MDJ Robert-Cliche: plus qu'un endroit pour se faire du «fun»

« Ici, c'est plus qu'un endroit pour se faire du fun. Il y a plein de services importants de soutien pour les jeunes et moi, j'ai pu en profiter. »

C'est du moins l'essentiel du témoignage de Michael Jordan, livré dans le cadre des célébrations des 25 ans de la Maison des Jeunes Robert-Cliche, alors qu'une fête familiale s'est tenue aujourd'hui au point de service de Tring-Jonction.

Lui, comme d'autres, sont venus au micro pour dire combien la fréquentation de cet organisme communautaire avait été marquante dans leur vie.

Pour Ilyes Vachon, il a pour trouver au sein de la MDJ les outils pour faire son coming out.

Quant à Alyssia Poulin, qui est maintenant une toute jeune mère de famille, « ça peut sembler banal mais vous (l'équipe) nous avez inspiré à devenir les personnes que l'on est aujourd'hui. »

La première Maison des jeunes à voir le jour sur le territoire a été celle de Saint-Victor au milieu des années 90, a expliqué la présidente du conseil d'administration, Amélie Rodrigue, qui oeuvre au sein du centre depuis 17 ans.

Puis ont suivi les Maisons des jeunes de Beauceville, Saint Joseph et Saint-Odilon, qui ont finalement toutes fusionnées en 1997 pour créer l'entité actuelle. C'est en 2016 que le point de service de Tring-Jonction est devenu le cinquième du groupe.

« En 25 ans, nous avons réussi à ce que les jeunes créent un sentiment d’appartenance envers la MDJ de la « MRC » et non juste à celle de leur village. Nous sommes très heureux d’avoir cinq points de service pour rejoindre l’ensemble des jeunes de la MRC. Il est important de préciser que les jeunes de 12 à 17 ans de toutes les municipalités de la MRC sont les bienvenus dans chacun de nos points de service », a indiqué Mme Rodrigue.

La présidente a aussi rappelé la gamme de services développés afin de répondre le plus possible aux besoins des jeunes que ce soit par les soirées d’ouverture, les ateliers de prévention, les ateliers de cuisine et les activités diversifiées, les fêtes pour les élèves de 6e année, le programme d’Animation après-école en collaboration avec la MRC, le programme d’été Multi-Aventures, les comités de jeunes, les implications communautaires ou le travail de milieu. « Nous rejoignons environ 600 jeunes par année par ces différents services. », a-t-il indiqué.

« Nous pouvons dire qu’au cours des 25 dernières années, nous avons réussi à développer un fort réseau de partenaires. Qu’on pense aux municipalités, à la MRC et aux élus, aux écoles, au Centre intégré de santé et de services sociaux, à Centraide, aux différents organismes communautaires et à certaines entreprises, nous sommes très fiers de ce qui a été accompli. C’est vraiment grâce au support de tous et à l’appui de la communauté que nous arrivons à offrir des services de qualité aux adolescents », a déclaré Amélie Rodrigue.

Enfin, elle a indiqué que la MDJ allait effectuer un changement de nom, pour prendre l'appellation de Beauce-Centre, en concordance avec la nouveau nom de la MRC. Le tout devrait être complété en milieu d'année 2024. On profitera de l'occasion pour aussi changer la signature graphique de l'établissement.

Notons que plusieurs personnalités publiques et politiques étaient présentes à la fête d'aujourd'hui, dont le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui ont rems des certificats de félicitations.