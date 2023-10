L'École Jésus-Marie de Beauceville vous ouvre ses portes

Imaginez une école secondaire privée fréquentée par à peine plus de 400 élèves! Comme une grande famille, tous sont unis par le désir de se dépasser. Ajoutez-y une équipe-école passionnée et prête à tout pour offrir le meilleur encadrement pédagogique à ses élèves. Également, au portrait, des installations modernes, des outils technologiques favorisant les apprentissages et quatre profils d’études passionnants permettant respectivement d’explorer et/ou de pratiquer le théâtre, une discipline sportive, les langues et les voyages et puis les sciences. Ce que vous êtes en train d’imaginer, c’est l’École Jésus-Marie de Beauceville, une école où la pédagogie et les passions fusionnent pour faire vivre aux jeunes un parcours secondaire des plus motivants et enrichissants!



À l’EJM, tous les membres du personnel visent à la fois réussite scolaire et bien-être des élèves. Au fil des ans, l’équipe-école a su parfaire son approche pédagogique inégalée par, entre autres, son accompagnement personnalisé. Contrairement à la croyance populaire, l’école privée, en l'occurrence l’EJM, n’est pas uniquement réservée aux premiers de classe. Les élèves y sont accueillis avec leurs défis, et, au besoin, des mesures sont mises en place pour assurer la réussite scolaire, que ce soit par l’aide aux devoirs, des suivis orthopédagogiques ou autre. Grâce à des enseignants qualifiés et dévoués, les jeunes de l’EJM passent cinq merveilleuses années à s’épanouir sur les plans scolaire et personnel.



Ce qui compte à l’EJM, c’est que tous les élèves soient heureux et progressent. Une foule de stratégies sont alors mises en place telles la semaine d’intégration, les midis OSE, etc. Dès la rentrée, les nouveaux élèves participent à une multitude d’activités afin de faciliter leur arrivée au secondaire et de susciter la création de liens avec leurs camarades de classe. Tout est pensé pour offrir un milieu sain et sécurisant aux élèves. Les valeurs de respect, d’entraide et de savoir-être sont profondément ancrées et partagées.



L’EJM tient également à offrir des pratiques pédagogiques revisitées et éprouvées à l’ensemble de ses élèves. Ainsi, depuis plusieurs années, la technologie est intégrée à leur quotidien. Les installations de l’école, de leur côté, ont subi des modifications importantes au cours de la dernière décennie. Des nouveaux laboratoires de sciences et de technologies en passant par la cafétéria rénovée, le nouvel aréna, le terrain de soccer et une piste d’athlétisme, les élèves ont accès à un environnement stimulant et profitent de toutes les ressources nécessaires pour se dépasser.



L’EJM, par-dessus tout, se distingue par ses quatre profils d’études proposés; ces derniers permettant aux jeunes de vivre leur passion à fond pendant l’année scolaire.



ART DRAMATIQUE



Ce profil permet aux jeunes artistes en herbe de développer leur créativité, leur rigueur et leur confiance. Sont au programme sorties culturelles, participations à des festivals, à des classes de maîtres et à des productions devant public. Est-ce que ce rôle est fait pour votre enfant?



ATHLÈTE



Si votre enfant est un adepte de sport ou d’activité physique, il trouvera assurément chaussure à son pied en s’inscrivant dans l’un de nos quatre programmes ÉTUDES-SPORTS : danse, hockey, patinage artistique ou soccer. Réservant du temps pour la pratique de leur sport, ce programme motivant favorise l’autonomie des élèves qui souhaitent se dépasser au quotidien.



CULTURES ET DÉCOUVERTES



Mettant de l’avant les langues, l’implication communautaire et les voyages, ce profil s’adresse aux jeunes qui ont envie de découvrir le monde. Les diverses discussions portant sur l’actualité et les enjeux planétaires sauront susciter réflexions et questionnements chez nos élèves.

SPORTS-SCIENCES

Les élèves actifs, méthodiques et curieux seront ravis par ce profil. Les périodes réservées à l’éducation physique ainsi qu’aux ateliers scientifiques leur permettront de bouger en plus d’expérimenter. Des défis de tous genres attendent les élèves inscrits en SPORTS-SCIENCES.



À l’École Jésus-Marie, tout est mis en oeuvre pour que les élèves puissent rêver sans limite. Le secondaire étant une étape importante dans la vie de votre adolescent(e), il importe alors de le ou la laisser vivre sa passion et de lui offrir toutes les possibilités pour préparer son futur.



Ne manquez pas la journée portes ouvertes de l’EJM le dimanche 15 octobre prochain entre 12 h 30 et 15 h 30.



Les demandes d’admission prendront fin le 10 novembre 2023.

ejm.qc.ca