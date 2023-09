Découvrez la Première nation Wolastoqiyik

Dans le cadre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) organise une activité pour découvrir la Première nation autochtone Wolastoqiyik et en apprendre plus sur son histoire en Chaudière-Appalaches.

Le tout se déroulera le lundi 2 octobre, à partir de 15 h, à la Salle Desjardins de la coopérative de solidarité du Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

Au programme, on retrouvera les performances artistiques de chants et de danses d’Ivanie Aubin-Malo ainsi que les présentations instructives de Julien-Onimiki Aubin-Malo, Louis-Xavier Aubin-Bérubé, ainsi que de l'auteur-chercheur Ghislain Michaud.

Les participants seront plongés dans l’histoire et les traditions Wolastoqiyik, à la suite de quoi, un goûter de partage, en format 5@7, sera proposé. Cette activité est offerte gratuitement et ouverte à tous sur inscription en ligne en cliquant ici.