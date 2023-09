Une 9e Fête des Anges prévue le 15 octobre

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins prépare la 9e Fête des Anges qui aura lieu le dimanche 15 octobre, sur l’Île Pozer.

Lors de cette journée, les participants auront l’occasion de planter des bulbes de tulipes dans le Jardin des Anges en mémoire de leurs enfants disparus et d’échanger avec d’autres personnes touchées par le deuil périnatal.

Deuil périnatal –9ère Édition de la fête des Anges

SAINT-GEORGES, 25 septembre 2023 –Le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours des premiers moments de la vie. Il touche aussi les personnes qui éprouvent des difficultés de fertilité. Il touche environ une grossesse sur quatre. Ce type de deuil est peu reconnu et les parents se retrouvent souvent isolés et incompris à la suite des difficultés qu’ils rencontrent.

En collaboration avec la Ville de Saint-Georges, Parents d’Anges Beauce-Etchemins est fier de vous offrir la fête des Anges qui aura lieu le dimanche le 15 octobre, de 10h00 à 12h00, sur l’Île Pozer. Lors de cette journée, les participants auront l’occasion de planter des bulbes de tulipes dans le Jardin des Anges en mémoire de leurs enfants disparus et d’échanger avec d’autres personnes touchées par le deuil périnatal.

Cet événement gratuit, qui se déroulera de 10 h à midi, est ouvert à toute la population. Il est organisé en collaboration avec la Ville de Saint-Georges. Pour de plus amples informations, composez le (581) 372-6859.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité. Présentement, plusieurs services sont offerts permettant aux parents d’échanger entre eux sur différents sujets en lien avec le deuil périnatal et ainsi briser l’isolement. Pour plus d’informations vous pouvez consulter la page Facebook www.facebook.com/pabeauce.

Liette Bouchard Parents d’Anges Beauce-Etchemins

Téléphone : 581-372-6859

Courriel : [email protected]