L'école des Deux-Rives lance un appel à la population

L'école des Deux-Rives a lancé, il y a un peu plus d'un mois, une campagne de financement afin de pouvoir ramasser des fonds pour son projet de terrain synthétique.

Avec un projet estimé à 1,8 million $, l'école lance maintenant un appel à la population pour récupérer les 400 000 $ manquant, afin de pouvoir débuter les travaux.

« C'est ma cinquième année ici à l'école des Deux-Rives et quand je suis arrivé, il y avait déjà un projet d'amélioration de la cours d'école. Il n'y avait pas beaucoup d'infrastructure », a expliqué Mario Bolduc, directeur de l'école.

Avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19, le projet a dû être mis de côté, car il était difficile de lancer une levée de fonds alors que les gens étaient bloqués chez eux, et que certains perdaient leurs emplois.

« On a donc relancé l'idée il y a deux ans. Le projet a débuté avec les entreprises Mirage et BID Group qui ont accepté d'être co-président du projet tout en faisant marcher leur réseau pour trouver les fonds nécessaires. Au total, ce sont sont près de 1,4 million de dollars qui ont été ramassés » a ajouté le directeur.

Un terrain synthétique pour tous

Aujourd'hui, l'école souhaite demander de l'aide à la population afin de réunir les dernières sommes qui permettraient au projet de voir le jour. Le but est aussi de démontrer que ce terrain servira à toute la communauté.

« On a décidé qu'on n'appuyait pas une cause pour l'école des Deux-Rives, mais une cause pour la communauté. Il y a de plus en plus de sports ici et il manque de terrain. Actuellement, il y en a deux à Saint-Georges et c'est très insuffisant. Si on prend juste l'école, il y a 1 200 élèves et la moitié se retrouve sur le champ à l'arrière qui sert de terrain. Le terrain n'est pas praticable dès qu'il pleut et cela a un impact sur nos pratiques de football et de soccer », a détaillé Mario Bolduc.

En effet, les seuls terrains synthétiques existants à Saint-Georges sont ceux du Cégep. Des infrastructures bien insuffisantes, selon le directeur, qui juge que la demande ne fait qu'augmenter.

« Il y a des besoins ici, au sein de l'école où nous sommes obligés de nous adapter en fonction du temps pour nos pratiques. Pour le sport étude soccer, nous sommes obligés d'envoyer nos élèves sur les autres terrains, car ils ne peuvent pas pratiquer ici. Mais nous avons aussi sollicité d'autres équipes de la ville, notamment le soccer avec l'Ascalon ».

Le 22 décembre: une date cruciale pour la réalisation du projet

Le projet de terrain synthétique est actuellement irréalisable, car 400 000 $ manquent encore à la somme totale. Une situation qui a poussé l'école des Deux-Rives à mettre en place une cagnotte de financement La Ruche, en plus des nombreuses actions menées par les élèves.

« Nous faisons maintenant appel à la population avec la campagne La Ruche. Le maximum que l'on peut aller chercher grâce à cela, c'est 100 000 $ en 90 jours, soit jusqu'au 22 décembre. Dans le cas où nous atteindrions notre objectif, le fond Mille et UN ajoutera 100 000 $ en plus, ce qui nous rapprocherait de la somme manquante », a expliqué Mario Bolduc.

Les personnes souhaitant soutenir le projet sont donc invitées à apporter leurs contributions financières avant le 22 décembre, date à laquelle sera prise la décision finale pour le projet.

« Présentement, on ne pourrait pas signer les contrats avec cet écart. Il nous reste donc jusqu'au 22 décembre pour prendre la décision si oui ou non, on y va. On ne s'attend pas à ce que les gens donnent de gros montants, mais si tout le monde donnait un peu, nous pourrons déjà lancer le projet. Toute la population pourra profiter de cette installation en plus des élèves qui passent dans notre école. C'est un projet pour tous », a conclu le directeur.

Pour les personnes intéressées par le projet, il est possible de se rendre directeur sur le lien suivant pour apporter une contribution : https://laruchequebec.com/fr/projet/a-lecole-des-deux-rives-favorisons-un-mode-de-vie-actif-pour-notre-jeunesse

Par ailleurs, il est encore possible pour les entreprises souhaitant aider à la réalisation de projet, de se rapprocher directement de l'école des Deux-Rives.