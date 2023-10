Une collecte de vêtements organisée pour La nuit des sans-abri

Le service de travail de rue offert par la Maison des Jeunes (MDJ) Beauce-Sartigan, en collaboration avec le Bercail, l’Assiettée Beauceronne et le Carrefour Jeunesse Emploi, organise une collecte de vêtements le 17 octobre de 15 h à 20 h.

Les dons pourront être déposés aux locaux temporaires de la MDJ, soit au 1 500 boulevard Dionne à Saint-Georges. Des cafés seront également distribués pour l'occasion.

Il est demandé que ce soit des vêtements d'hiver pour adultes, notamment des manteaux, des accessoires, des bottes ou encore des bas. Ils doivent être en bonne condition, pas troués et lavés si possible.

La nuit des sans-abri

Tous les dons seront remis aux personnes dans le besoin à l'occasion de « La nuit des sans-abri », qui se déroulera le 20 octobre dans le stationnement arrière de la maison d’hébergement Au Bercail, située au 12 165, 2e Avenue à Saint Georges.

Tous les résidents de Saint-Georges sont conviés à cet événement. Durant la soirée, plusieurs « stations » seront installées: de la soupe et des collations seront distribuées, une friperie contenant des vêtements chauds gratuits sera installée ainsi qu’un « bac à bas », en plus d’une activité de sensibilisation sur le thème de l’itinérance.

La « Nuit des sans-abri » est une soirée de sensibilisation et de solidarité face à la réalité de l’itinérance dans notre région. C’est la 34e édition organisée nationalement et la 16e nuit présentée à Saint-Georges. Également, cette soirée met en valeur l’inclusion et la réalité de l’itinérance.