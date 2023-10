Mieux connaître la vulnérabilité régionale aux changements climatiques

Quelles sont les conséquences potentielles des changements climatiques pour notre population? Comment ceux-ci influencent-ils la santé et les conditions de vie? Où sont les zones de vulnérabilité?

Afin de répondre à ces questions, la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches vient de rendre public les résultats obtenus par l’Évaluation des vulnérabilités aux changements climatiques de la région de la Chaudière-Appalaches (Projet VRAC).

Compte tenu de l'importance des changements climatiques en tant que menace majeure pour la santé de la population, le CISSS de Chaudière-Appalaches aspire à contribuer à améliorer le bien-être des citoyens grâce à une approche de développement durable.

Cette approche implique une réflexion avec les partenaires et la population sur les défis de la région afin d’identifier de solutions à entreprendre et leur mise en œuvre. Ces actions visent à réduire les effets des changements climatiques tout en améliorant la qualité de vie de nos citoyens, et ce, de façon durable.

« Le CISSS travaille activement pour outiller les municipalités afin de les aider à agir concrètement dans leur milieu et mieux se préparer à lutter contre la vulnérabilité aux changements climatiques. Ce rapport constitue ainsi le premier d'une série d'outils destinés aux municipalités pour les guider dans la mise en place d'actions dans leur communauté », mentionne l'établissement par voie de communiqué de presse.