Un nouvel espace réservé aux jeunes parents inauguré à La Guadeloupe

La Municipalité de La Guadeloupe a inauguré, ce mercredi 4 octobre, un nouveau local à destination des familles de la MRC Beauce-Sartigan nommé la Halte-Familles.

Le but de ce nouvel endroit est d'organiser des activités afin de soutenir les pratiques parentales positives, mais aussi d'être un lieu de rencontre entre les familles.

« Je voulais vraiment apporter un service et un soutien aux jeunes parents du territoire. Le but était aussi d'amener des services ici, afin d'éviter aux parents de se rendre sur Saint-Georges, » a ajouté Myriam Labrecque, bénévole pour la Halte-Familles.

Accompagnée également de Marie-Christine Poulin, infirmière en périnatalité et marraine d'allaitement chez Allaitement Québec, les deux femmes ont eu l'envie de s'investir dans le projet pour apporter leurs connaissances aux autres familles. La Municipalité de La Guadeloupe a rapidement pris le projet en main pour le rendre réel.

« Je me suis retrouvé à parler de ce projet avec Marie-Christine lors d'un événement. Puis j'avais les oreilles bien ouvertes et je lui ai dit que j'embarquais dans cette idée qui est essentielle et qui va vraiment servir à la population du Sud de la Beauce, » a complété Vanessa Roy, mairesse de La Guadeloupe.

Un endroit bienveillant et sécuritaire pour les parents

Ce nouveau lieu permettra au parent de venir se ventiler, chercher du soutien et de l'information valide tout en réseautant entre eux pour développer leurs compétences parentales. Ils pourront profiter d'une cuisine et d'un coin pour enfant.

De nombreux organismes ont également fait part de leur intérêt pour cette Halte-Familles afin de l'utiliser pour proposer des conférences, des ateliers ou encore des formations axées sur la famille.

« J'ai toujours une pensée pour le secteur de La Guadeloupe, et Vanessa Roy rempli pleinement mes aspirations. La décentralisation, ici dans le secteur de la Haute-Beauce, est représentée par La Guadeloupe qui est le village central, et son économie est beaucoup tournée vers les services, » a expliqué Dany Quirion, préfet de la MRC Beauce-Sartigan et maire de Saint-Honoré-de-Shenley.

En ce qui concerne le coût de cet aménagement, 68 153 $ ont été nécessaires pour la construction de ce nouvel espace, financée à 59 % par la MRC Beauce-Sartigan. Bureau Design Massé a participé à 17 %, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce à 12 % et la Municipalité de La Guadeloupe à 9 %. Le député Samuel Poulin, Familiprix Alex St-Pierre et une citoyenne représente les 3 % du financement.