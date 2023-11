Les syndicats du personnel de santé ont entamé leur 48h de grève

Les syndicats du personnel de santé ont commencé cette nuit une grève qui durera 48 h afin de faire entendre leurs voix auprès du gouvernement québécois. Ils manifestent devant l'hôpital à Saint-Georges depuis minuit.

« Ici les professionnels en soin sont en grève parce que le gouvernement est borné, il ne comprend pas nos demandes. Ce qu'on demande c'est du salaire, des conditions de travails et des ratios sécuritaires », a expliqué Jessica Saint-Hilaire-Bouchard, vice-présidente par intérim de l'axe sud pour la région Beauce-Etchemin-Thetford de la FIQ-SPSCA, à notre journaliste sur place, Germain Chartier. « Le but de ça c'est de déranger et que le gouvernement voit qu'on est des anges gardiens essentiels pour la population. »

Une cinquantaine de personnes sont sur place, soit sous le chapiteau installé près de l'entrée réservée aux infirmiers et infirmières, soit à l'entrée de l'hôpital, d'autres sont même descendus près du boulevard Dionne. Les klaxons des passants montrent le soutien de la population.

Rappelons qu'un service minimum est assuré sur cette période, mais que certains rendez-vous médicaux seront annulés et les tâches administratives non effectuées.

Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, a annoncé cette nuit qu'une deuxième ronde sera tenue les 23 et 24 novembre.

Avec la collaboration de Germain Chartier.