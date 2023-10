« Je te vois »: un programme pour aider les victimes de violence à sortir de l’ombre

Le Centre-Femmes de Beauce lance le projet « Je te vois », une offensive qui vise à sortir de l’invisibilité les femmes qui vivent une situation de violence. Dans ce cadre, plusieurs activités seront proposées au cours des prochains mois.

La directrice générale du Centre-Femmes, Luce Morand, a expliqué que la pandémie semble avoir exacerbé un mal qui prévaut bien plus qu’on peut le penser parce que les victimes de violence sont souvent invisibles. « Ces femmes sont isolées et extrêmement vulnérables. La pression qu’elles subissent les emmure. Le problème est particulièrement criant pour les femmes vivant avec des limitations liées physiques ou mentales, ou liées à l’âge. Une tragédie beauceronne rapportée récemment par les médias et qui a semé consternation et dégoût renforce la pertinence du programme "Je te vois"». Madame Morand, qui milite depuis plus de 33 ans pour la condition féminine et côtoie les femmes d’ici, se montre plus déterminée que jamais à aider ces femmes et à sensibiliser l’ensemble de la population au fait qu’on ne peut laisser faire face à cette problématique sociale.

Des conférences gratuites

Plusieurs conférences gratuites seront présentées prochainement en lien avec ce projet.

Ainsi, le mardi 7 novembre prochain, quatre conférencières seront réunies au Georgesville à 19 h pour une présentation qui a pour titre « Femmes, handicap et violence conjugale : enjeux et voies de sortie ». Il s’agit de Martine Lévesque, Marie-Pierre Baron, Nathalie Sasseville et Yolanda Munoz; des doctorantes qui possèdent des connaissances et expertises complémentaires. À la lumière de leurs travaux et expériences, elles traceront un portrait juste de la situation en plus d’exposer des solutions pour sortir définitivement du cycle de la violence.

De plus, le jeudi 30 novembre, l’autrice et formatrice Isabelle Côté prononcera une conférence intitulée « Cessez le feu! ». Celle-ci propose des outils pour désamorcer les violences qu’il s’agisse d’intimidation, de menaces, de maltraitance ou d’agressions. Deux représentations sont prévues. L’une à 9 h au Manoir Lac-Etchemin. Pour l’occasion, le déjeuner sera servi gratuitement. Les places sont limitées. La même conférence sera reprise en soirée, à 19 h, au Baril Grill de Saint-Georges.

Pour participer à l’une ou l’autre de ces activités, il est nécessaire de réserver en appelant au Centre-Femmes de Beauce ou encore en s’inscrivant sur le site internet de l'organisme.

Du théâtre d’intervention signé Marie-Esther Poulin

Toujours dans le cadre de « Je te vois », le Centre-Femmes de Beauce s’est allié les compétences de la Beauceronne Marie-Esther Poulin pour inviter la population à assister à une représentation de quatre tableaux illustrant comment la violence peut se manifester et s’installer de façon pernicieuse.

Chacune de ces courtes pièces sera prétexte à une discussion avec l’auditoire. Les représentations auront lieu le jeudi 7 mars. L’endroit sera confirmé plus tard. C’est gratuit, il faut réserver.