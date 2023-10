Tournoi de golf bénéfice du Crépuscule: une récolte de 54 000 $

Le 22e tournoi de golf bénéfice du Crépuscule, qui s'est déroulé au Club de golf Sainte-Marie le 14 septembre dernier, a permis d'amasser un bénéfice net de 54 000 $.

Quelque 126 personnes ont participé à l'événement, dont la co-présidence d’honneur était assurée par les membres du conseil d’administration de la Fondation.

« On remarque avec les années un sentiment d’appartenance grandissant de la population et de la communauté d’affaires qui s’impliquent financièrement de plus en plus dans les activités du Crépuscule », a laissé savoir le conseil d'administration de l'organisme, Gaston Levesque.

Rappelons que Le Crépuscule est une corporation sans but lucratif et autonome, ayant pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce.

Depuis sa création en 1992, la fondation a redonné plus de 1,9 millions de dollars dans la réalisation d’une centaine de projets, grands et petits, en équipements et services médicaux, en soins palliatifs et aux ainés, en soutien aux organismes communautaires et en activités de prévention.