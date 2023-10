Journée Portes ouvertes au Complexe multisport

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, convie la population de la toute la Beauce, à la porte ouverte du Complexe multisport relié à la Polyvalente Saint-Georges, qui se tiendra, le samedi 21 octobre prochain de 9 h à 15 h.

Réalisé grâce à un investissement massif de 36 millions du gouvernement du Québec, cette infrastructure compte une piscine semi-olympique, un bassin récréatif, un gymnase double, quatre nouvelles classes et de nombreux gradins.

Le député y sera présent toute la journée afin de rencontrer et d’échanger avec la population.

Le premier Complexe multisport en Beauce fut inauguré en mai dernier en présence du premier ministre du Québec, François Legault.

« Le Complexe multisport représente l’un des plus gros investissements de l’histoire de la Beauce. Ce lieu est tout simplement magnifique et vise à desservir à la fois les jeunes, les familles et nos aînés. J’invite la population à découvrir cette grande réalisation qui porte notre signature », a déclaré le député Poulin.