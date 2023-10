Le CPS Les Passerelles reçoit un appui des caisses Desjardins

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles Beauce-Sartigan a annoncé, ce lundi 16 octobre, le soutien financier de trois caisses Desjardins dans le cadre de sa campagne de financement « Visons GRAND pour les enfants » lancée le 12 septembre dernier.

En effet, les trois caisses Desjardins de la région ont accepté de donner une somme totale de 100 000 $.

« Ce don contribuera à faire une réelle différence dans la vie des enfants de Beauce-Sartigan et à leur offrir un avenir plus prometteur. Nous pourrons offrir des services encore plus complets et contribuer à réduire les inégalités auxquelles ces enfants sont confrontés et élever les enfants de Beauce-Sartigan à leur plein potentiel, » a mentionné Valérie Poulin, directrice générale du centre.

Madame Poulin désire d’ailleurs rappeler à la communauté que la campagne n’est pas terminée. « Ce don donne un bon coup d’envoi à notre campagne de financement. Nous avons un objectif de 1,5 M$ sur 3 ans. Nous avons réellement besoin de l’implication de toute la communauté. »

« Nous avons tous dans nos entreprises des employés qui se sont retrouvés à bout de ressources avec leurs enfants et ados. On sent leur détresse, on sent leur anxiété, ils ne savent plus où aller chercher de l’aide. Ça vient affecter leur quotidien. C’est une source de stress importante pour eux. Avec leur implication financière, les entreprises participent à offrir un service de plus à leurs employés, » a de son côté expliqué, Jean-François Drouin, président du conseil d’administration du CPS Les Passerelles.

Le CPS a aussi souhaité rappeler à la communauté les différentes façons de s’impliquer avec le volet entreprises, le club des milles-pattes et le don en ligne.

Pour rappel, le CPS Les Passerelles est un organisme à but non-lucratif qui accompagne les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans de Beauce-Sartigan et leurs familles en situation de vulnérabilité.