Une nouvelle mise à jour sur la pauvreté des femmes dans la région

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient de rendre public la deuxième mise à jour de l’état de situation de la pauvreté des femmes du territoire administratif.

Le document permet de constater qu’en 2020, le salaire médian d’une femme occupant un emploi à temps plein était de 50 000$, soit 88,3% d’un salaire médian d’un homme occupant aussi un emploi à temps plein. En 2021, 68,84% des familles monoparentales avait une femme comme cheffe de famille.

D’autre part, les femmes n’ayant pas de domicile fixe se retrouvent à vivre de l’itnérance cachée, c’est-à-dire hébergées temporairement chez des connaissances, dans un motel, dans leur voiture ou dans une maison de chambres.

De plus, en 2021, dans les MRC et villes de la Chaudière-Appalaches, les femmes étaient rarement majoritaires dans des postes de cadres supérieurs. Plus spécifiquement, les femmes représentaient environ le quart des membres des corps législatifs et cadres supérieurs de toutes les industries confondues.

À ce jour, malgré un contexte postpandémie, il est impossible de faire abstraction des effets de la crise socio-sanitaire sur la situation des femmes en Chaudière-Appalaches. Plusieurs enjeux ont été exacerbés, dont la pauvreté des femmes. C’est pourquoi le RGFCA fait la promotion de ce document statistique révélateur. Il est possible d’obtenir de plus amples informations en communiquant avec le RGFCA par courriel ([email protected]).

Le rapport de mise à jour est Issu d’un financement du Secrétariat à la condition féminine. Il s'appuie en grande partie sur les données du dernier recensement de Statistique Canada,