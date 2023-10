Le projet « Donner au suivant » reprend vie

Dû au contexte économique actuel, Zita Gauthier a décidé de relancer le projet Donner au Suivant en aidant 15 familles beauceronnes.

Ce projet avait été initié par cette Georgienne durant la pandémie de Covid-19. Grâce au soutien de la communauté, la femme de 75 ans avait pu aider 170 familles dans le besoin entre Noël 2020 et Noël 2021. Après cette période éprouvante, elle avait pris un peu de repos.

Aujourd'hui elle relance son initiative et fait appel aux citoyens de la région pour l'aider à accomplir cette nouvelle mission. « Étant donné le contexte économique j’ai décidé de donner à 15 familles, dont les noms me sont donnés par des personnes-ressources, une épicerie d’une valeur de 100$ », a-t-elle expliqué à EnBeauce.com. « De plus je donnerai un panier cadeau d'une valeur de 50$ à 10 personnes et comme ce sera le seul que cette personne recevra, il sera personnalisé au max! »

Ainsi, les personnes qui souhaitent participer peuvent remettre des dons en argent ou des bons d'épiceries. Zita récolte également tous les aliments non périssables pour un bon déjeuner et des repas qui amèneront un peu de soleil dans ces familles. « On donne ce que l’on aimerait recevoir. »

Elle souhaiterait également trouver des personnes bénévoles pour faire des petits pâtés à la viande, des sauces à spaghetti ou encore des soupes réconfortantes.

Tous les dons doivent être envoyés d'ici le 31 octobre. Zita Gauthier est joignable au 418-227-5947. Notons que Renée Cloutier est aussi mandatée pour recevoir des dons.