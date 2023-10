Prix Hommage bénévolat-Québec: c'est la période des mises en candidature

Le Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) a annoncé, ce mardi 17 octobre son nouveau programme pour lutter contre la pauvreté chez les aînés en Beauce-Sartigan. Cette nouvelle programmation est composée d'une conférence de prestige et de trois séances d'informations qui seront présentés à l'automne 2023 et à l'hiver 2024 sur ...