Les facteurs à considérer avant d’acheter une maison

Quand on souhaite se porter acquéreur d’un bien ou d’un service, il va de soi qu’une longue période de questions et de remise en doute s’applique. Tout ça, afin que l’on puisse prendre la meilleure décision qui soit. Cela est d’autant plus vrai quand il s’agit de l’achat d’une maison! En effet, une telle étape de la vie représente un grand changement à plusieurs niveaux, tant du côté financier que personnel. Mais alors, comment bien s’y préparer? Voici quelques facteurs à considérer avant d’acheter une propriété.

Facteur #1 : Le budget et la capacité d’emprunt

Cela peut paraître évident, mais trop souvent, on surestime le budget dont on dispose. En fait, avant même de penser acheter une propriété, il serait fortement astucieux d’analyser nos finances, afin de déterminer quel type de maison on peut envisager l’achat. Qui plus est, une visite chez un conseiller immobilier pourrait s’avérer une belle idée, car ce dernier pourra nous renseigner sur notre capacité d’emprunt et la mise de fonds.

D’ailleurs, s’il s’agit de notre premier emprunt, le montant alloué ne sera peut-être pas aussi élevé que nous l’aurions souhaité; la banque étant sans doute plus frileuse à nous faire confiance, car notre cote de crédit n’est pas très élevée. Cette possibilité d’emprunt sera également impactée si, par le passé, une faillite ou un défaut de paiement est venu entacher cette cote de crédit.

Facteur #2 : L’emploi

Acheter une maison, c’est une aventure qui se déroule sur le long terme et qui est parsemée d’embûches, parfois (très) coûteuses. Notre travail actuel nous assure-t-il une bonne sécurité d’emploi? Est-il stable? Bref, il faut savoir qu’acheter une propriété nécessite des reins financiers suffisamment solides pour ne pas se fracturer à la moindre tempête. En outre, il est généralement recommandé d’allouer environ 25% de nos revenus bruts au logement. Bien que ce ne soit pas une méthode dénuée d’imprécisions, c’est une règle qui donne un bon aperçu de ce que notre emploi peut permettre comme achat de maison.

Facteur #3 : Le type de propriété

S’il existe autant de maisons différentes et variées sur le marché, c’est que chacun dispose de besoins et de désirs uniques, propres à leur personnalité. Ainsi, quand on souhaite acquérir une maison, il faut penser à nos besoins et donc au type de la demeure. Par exemple, si on souhaite avoir des enfants plus tard, il faudrait y penser d’avance et choisir une maison qui offre la possibilité d’agrandir la superficie, ou qui offre d’ores et déjà l’espace requis.

Le fait de choisir entre une ou deux toilettes dépendra également de nos besoins actuels et futurs.

Facteur #4 : L’emplacement de la demeure

Enfin, ce facteur (et non le moindre) est un aspect primordial dans un éventuel achat de maison. Est-ce qu’on souhaite s’approcher de la ville et des différentes commodités offertes, ou alors le retour à la campagne nous semble judicieux, avec ses espaces verdoyants et sa tranquillité d’esprit? De telles décisions importantes se reflèteront d’ailleurs non seulement dans notre portefeuille, mais aussi dans notre efficacité au quotidien.

Ainsi, quand on désire procéder à un achat de maison, il faut prendre le temps de s’arrêter et de se questionner, notamment sur le plan financier. Puis, pour obtenir de l’aide dans ce domaine, ne pas hésiter à contacter une équipe spécialisée en conseils dans le domaine.