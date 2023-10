«Comment se préparer à notre fin de vie»: une conférence de l'abbé Laval Bolduc

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 7 novembre prochain, à compter de 8 h.

Le conférencier invité est l'Abbé Laval Bolduc et il abordera le thème suivant: « Comment se préparer à notre fin de vie ».

« Oui, je sais, plusieurs personnes ne veulent pas en entendre parler, mais n'oublions pas que c'est un passage obligé! », a souligné Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. « De là l’importance de venir entendre notre conférencier afin de mieux nous préparer à notre départ et de mieux accompagner ceux que nous aimons dans leur fin de vie. »

Le déjeuner sera servi à compter de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Il est demandé de confirmer votre présence. Pour renseignements complémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges.