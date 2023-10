Plus de 130 personnes à la conférence de Nathalie Simard

Plus de 130 personnes se sont déplacées pour entendre la conférence de la chanteuse et comédienne, Nathalie Simard, qu'elle a livrée le 19 octobre au Centre des congrès Le Georgesville

Dans son message de la conférence intitulée Osez reprendre votre pouvoir, Mme Simard a partagé son parcours personnel et professionnel en toute simplicité.

Généreuse et authentique, elle a abordé la violence conjugale et la violence sexuelle dont elle a été victime, mais elle a également appuyé son témoignage de statistiques éloquentes. À travers sa conférence, elle a apporté des pistes de solution pour aider les gens à vaincre les passages difficiles de leur vie et retrouver le bonheur. Elle a d’ailleurs insisté sur l’importance de la demande d’aide. Son message se voulait empreint d’espoir et de résilience.

Accompagnée de son chef guitariste, la chanteuse native de l'ïle d'Orléans, a ponctué sa présentation de prestations musicales qui ont ravi son auditoire. La puissance de sa voix, conjuguée à sa sensibilité et à son sens de l’humour indéniable, ont sans contredit contribué au succès de cette soirée forte en émotions.

L'événement était organisé par les membres de la Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemin, qui est composée d’intervenant(e)s issu(e)s de différents milieux qui, depuis plus de 35 ans, se concertent pour avoir une lecture commune de la problématique de la violence conjugale, pour s’assurer de la complémentarité de leurs interventions et pour organiser des activités de sensibilisation.