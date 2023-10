Une conférence remarquée de Johanne Maheu au congrès de l’Association canadienne de gérontologie

Johanne Maheu, une étudiante en gérontologie résidente de Saint-Georges, a eu l’opportunité de présenter son approche en soin lors du congrès annuel de l’Association canadienne de gérontologie qui s’est déroulé à Toronto du 26 au 28 octobre.

Au total, plus de 800 personnes étaient inscrites à l’événement venant de toutes les provinces du Canada. En effet, l’événement regroupaient gérontologues, gériâtres, chercheurs, géro scientifiques, éthiciens, diverses professions en sciences sociales, droits, politiques et étudiants de différentes universités. Le congrès avait comme slogan: « Engager la communauté dans la formation, la recherche et la pratique. »

Au menu: des conférences , des ateliers, des symposiums, des présentations d’affiches et des périodes de réseautage.

Plus de 770 résumés avaient été soumis antérieurement et seulement la moitié a été sélectionné pour le congrès.

La Beauceronne est très heureuse d’avoir été sélectionné. « C’était très riches en matière de partages d’expertises. C’était ma première expérience comme délégué comme présentatrice en plus d’être ma première présence au congrès. J’ai eu l’honneur de présenter une approche en soin auprès des personnes ayant un trouble neuro cognitif. Ma présentation s’est déroulée durant 1h30. »

Suite à cet événement, Johanne Maheu prépare une conférence qui abordera un sujet sur le vieillissement. Plus de détails seront publiés en 2024. « En espérant avoir l’opportunité de la présenter en Beauce », a-t-elle mentionné.

L’Association canadienne de gérontologie est la principale organisation de tous ceux qui travaillent, font des recherches ou s’intéressent au domaine du vieillissement.