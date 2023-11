Des activités dans le cadre du Mois de l’économie sociale

Plus de 2 500 enfants du territoire de Chaudière-Appalaches n’ont toujours pas accès à un petit déjeuner équilibré à l’école et débutent leur journée le ventre vide. C'est le constat désolant livré par la cheffe des relations gouvernementales et municipales pour le Québec du Club des petits déjeuners, Marie-Josée Lapratte, lors d'une entrevue ...