Un lot de 36 484 $ pour Rody Cormier Quintal

Pour une septième année consécutive, Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce renouvellent leur initiative du "Coffre aux trésors" pour la période des Fêtes 2023. L'objectif est d'apporter de la chaleur et du réconfort aux familles moins fortunées. À cette fin, deux conteneurs décorés ont été installés à Thetford Mines et à Saint-Georges ...