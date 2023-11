Patrick Simard souligne l'engagement des partenaires philanthropiques du CISSS de Chaudière-Appalaches

Le président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, a exprimé sa profonde gratitude envers ses partenaires philanthropiques à travers une vidéo qui s'adresse directement à eux.

Ainsi, ils soulignent l'engagement de tous les bénévoles et donateurs qui appuient la vingtaine de fondations associées aux activités de l’établissement et dont l’apport est inestimable.

Ces personnes investissent des milliers d’heures de bénévolat, consacrent du temps et de l’énergie à organiser des campagnes de financement qui rapportent des millions de dollars dans l’unique but d’offrir aux usagers de Chaudière-Appalaches des soins et des services mieux adaptés à leurs besoins.

« Recueillir ces dons, parler des besoins, faire connaître les causes, organiser des activités-bénéfice, ça nécessite des bénévoles. Ce sont des personnes de cœur, compétentes, dévouées et animées par le désir de faire le bien autour d'elles. Ce sont ces personnes qui constituent le cœur de nos précieuses fondations associées au CISSS de Chaudière-Appalaches. Bénévoles et donateurs soutiennent nos fondations et enrichissent les soins et services que nous offrons au quotidien. Je salue aujourd’hui tous ces héros discrets de notre communauté. Je tiens à les remercier publiquement pour leur contribution exceptionnelle à la santé et au mieux-être de leurs concitoyens », a affirmé Patrick Simard.

Cet engagement inestimable et ce soutien financier ont un impact profond sur le bien-être collectif qui se traduit, par exemple, par l’acquisition d’appareils médicaux de pointe et de matériel thérapeutique, l’organisation d’activités stimulantes, la création d’espaces extérieurs agréables, le soutien à la recherche et la formation de professionnels de la santé et des services sociaux et bien d’autres initiatives vitales.

La Journée nationale de la philanthropie, créée le 15 novembre 1986, souligne, à l’échelle canadienne, l’engagement quotidien des individus au sein d’organisations à caractère philanthropique.