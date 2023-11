Le Train des Fêtes fait halte à Lac-Mégantic aujourd'hui

Après avoir quitté le Maine hier soir, le Train des fêtes du Canadian Pacific s'arrêtera à Lac-Mégantic aujourd'hui entre 12 h 15 et 12 h 45.

Les wagons décorés seront donc visibles sur la rue Cartier, entre la rue Lasalle et la rue Lemieux afin de réjouir petits et grands à l'occasion du 25e anniversaire du train. Virginia to Vegas et Trudy seront les interprètes du moment.

Ce train traverse le pays pour mettre de la magie dans le coeur des Canadiens et amasser des dons pour les banques alimentaires des collectivités qu'ils traversent. À Lac-Mégantic, c'est la deuxième fois qu'il s'arrête, et ce, au profit du Centre d'action bénévole du Granit.

Le Train des fêtes s'en va vers l'Ouest canadien et devrait faire son dernier arrêt le 19 décembre.