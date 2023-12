Éduc’alcool publie un guide pour un événement festif rassembleur, responsable et réussi

Voir la galerie de photos

L'arrivée du temps des Fêtes signifie que beaucoup de Québécoises et de Québécois participeront à des party de tous genres, dans leur milieux de travail, entre amis et en famille, bref des événements durant lesquels il y aura consommation d'alcool.

Aussi, les occasions pour fêter et boire s'étalent à l'année longue, pas seulement autour de Noël et du Jour de l'an: célébration d'un anniversaire, tournoi de golf, bal des finissants, soirée de gala, etc.

C'est pourquoi l'organisme Éduc’alcool, en partenariat avec Opération Nez rouge, vient de lancer le Guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi, un nouvel outil qui vise à accompagner « en amont » tous ceux et celles qui organisent des événements festifs afin qu’une consommation d’alcool responsable et consciente soit encouragée et que la prise de décisions éclairée soit facilitée, signale Geneviève Desautels, directrice générale de l'organisme.

« Ce n'est pas parce que tu prépares un événement de façon responsable que tu enlèves le party! », fait remarquer la porte-parole en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Les conseils et les astuces recensés dans ce guide sont utiles pour la préparation même de l'événement festif, au cours de sa tenue et à la suite de l’activité.

La parution de ce nouveau guide s’inscrit dans un contexte de changements sociétaux parmi lesquels une augmentation du nombre de Québécois et Québécoises qui cherchent à réduire leur consommation d’alcool est constatée, selon un sondage en ligne de Crop, mené au cours de trois périodes en 2023.

D’ailleurs, dans le cadre de la campagne automnale d’Éduc’alcool, bon nombre de conversations ont été générées autour des effets de la consommation d’alcool sur la santé physique, mentale et sociale. Le Guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi est une occasion de poursuivre les discussions, indique Geneviève Desautels.

Pour obtenir une copie du guide, il suffit de se rendre sur le site web d'Éduc'alcool (www.educalcool.qc.ca), lequel comprend aussi une foule d'outils interactifs, ou de simplement cliquer ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool.