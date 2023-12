La Guignolée des médias, c'est aujourd'hui !

Voir la galerie de photos

La journée de solidarité organisée par tous les médias locaux et l'organisme Moisson Beauce, se tient aujourd'hui avec le retour de la guignolée des médias.

Le but est de rappeler l'importance des dons pour l'organisme afin de pouvoir continuer de venir en aide aux personnes ayant besoin de l'aide alimentaire.

Pour l’occasion, une vidéo de sensibilisation aux problèmes de la faim est déployée dans les médias de la région que sont EnBeauce.com, Arsenal Média (O101, 5 et Hit Country), L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV.

Rappelons que La Guignolée des médias est de retour pour une 23e année consécutive et se déroulera jusqu’au 31 décembre.

Comment contribuer ?