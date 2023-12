Les Métallos appuient Moisson Beauce

Le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos (FHM) a versé des dons totalisant 56 500 $ à 25 organismes communautaires du Québec, parmi lesquels la banque alimentaire Moisson Beauce.

Le don du FHM était de 1500 $, auquel s'est ajouté un deuxième don de 1500 $ provenant de la section locale 9153. Les sommes ont été recueillies grâce à une cotisation spéciale des travailleurs syndiqués participant au fonds.

« L’inflation frappe sévèrement ces derniers temps. On sait que les banques alimentaires et les organismes communautaires aident de plus en plus de personnes qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, dont des travailleurs et travailleuses. On espère avec ces dons mettre un peu de baume sur le quotidien de Québécois et Québécoises pour qui la hausse du coût de la vie est particulièrement marquée », a fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.