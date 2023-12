Plus de 500 000 $ récoltés à la loterie de la Maison Catherine de Longpré

Germain Chartier / EnBeauce.com

De gauche à droite : les membres du comité de loterie : Caroline Mercier, Jacinthe Gagné, Léon Drouin (responsable du comité, président du C. A.), Marie-Claire Filion (présidente, Industrie Bourgneuf et présidente d'honneur 2023), Bernard Poulin, Marie-Josée Gamache (directrice générale), Normand Rodrigue, Gaétane Veilleux et Nathalie Naud. Absente sur la photo, Julie-Maude Coutellier Bilodeau