L'association Leucan lance l'édition 2024 du Défi têtes rasées

L'association Leucan a lancé, ce mardi 12 décembre, l'édition 2024 de sa campagne Défi têtes rasées au Woodooliparc de Scott. Le défi se déroulera le 1er juin prochain au IGA des Sources de Sainte-Marie.

Le Défi têtes rasées de la Beauce a permis de récolter plus de 3 millions $ au fil des années.

Cette année, l'association accueille trois nouveaux présidents d'honneur. En effet, Alexandre L'abbé-Doyon, gestionnaire des services administratifs au Woodooliparc, Samuel Vachon, directeur du développement des affaires, formation CVI et Francis Langevin, directeur adjoint à Elecal ont accepté le défi d'accompagner cette édition 2024.

« Aujourd'hui, cette cause résonne en moi plus que jamais. Je prends conscience de l'énorme responsabilité que nous avons envers nos enfants et ceux des autres. Chaque enfant mérite de grandir, de rire, de jouer et de vivre pleinement sa vie. Le Défi têtes rasées n'est pas seulement une collecte de fonds, c'est un symbole de solidarité », a expliqué Samuel Vachon.

Les trois co-présidents ont rappelé l'importance de soutenir Leucan, qui accompagne et aide les familles d'enfant atteint de cancer, notamment dans la région de la Beauce. « Leucan est indispensable pour aider ces enfants et ces familles à passer à travers cette difficile épreuve », ont-ils complété.

« Grâce à l'implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteint de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d'être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 à 82 % en 20 ans », a ajouté Laurie-Anne Giguère.

Pour l'occasion, Dayven, 13 ans, diagnostiqué en janvier 2013 d'un syndrôme myélodysplasique, était présent lors de ce lancement afin de partager son expérience aux côtés de Leucan. « Leucan a été présente pour nous et notre famille dès la confirmation du diagnostic. Leucan nous a offert du soutien, du réconfort et plusieurs services de qualité exceptionnelle ».

Aujourd'hui en pleine forme, le jeune garçon a également annoncé qu'il participerait aussi au Défi têtes rasées en juin prochain. Les organisateurs ont un objectif de 150 têtes rasées pour cette nouvelle édition.