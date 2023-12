Illumination ce soir de l'arbre de Noël devant l'hôpital de Saint-Georges

C'est ce soir, à compter de 18 h, que la Fondation Santé Beauce-Etchemin donnera le coup d’envoi d’une nouvelle tradition et procèdera à l’illumination de son arbre de Noël devant l'entrée principale de l’hôpital de Saint-Georges.

Dans le cadre de cette nouvelle activité, ce sont 10 000 lumières d'espoir qui s’illumineront accompagnées de la voix des petits chanteurs Les Rossignols.

En cette période de générosité, il est encore temps de participer à cette belle initiative de la Fondation Santé Beauce-Etchemin en donnant en ligne (fondationsantebe.com sous l’onglet Activités) ou encore en téléphonant directement à la Fondation (418-228-2031, poste 37936).

Chaque dollar donné lors de l’achat de lumières sera versé entièrement à la Fondation, qui a comme mission de favoriser l’accès à des soins de santé et de veiller à l’amélioration continue des services de santé de la région, et ce, principalement en achetant des équipements médicaux pour l’Hôpital de Saint-Georges, mais également pour les CLSC et les CHSLD publics de la région Beauce-Etchemin.