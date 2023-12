Une campagne de financement pour la réfection de la toiture de l'église de Saint-Prosper

À la suite d'un sondage et d'une rencontre publique de paroissiens, le Comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) de l'Église de Saint-Prosper a décidé de lancer une campagne spéciale de financement pour procéder à la réfection de la toiture et du clocher du bâtiment.

Les responsables évaluent qu'il en coûtera environ 400 000 $ pour installer un recouvrement en tôle.

Comme les travaux ne seront entrepris qu'en 2025, la campagne démarre maintenant pour s'échelonner jusqu'en décembre de cette année-là (soit 25 mois), afin de permettre à un plus grand nombre de contribuables d’y participer, compte tenu du contexte économique actuel qui est difficile pour plusieurs. On propose ainsi trois versements (en 2023, 2024 et 2025).

Pour ceux qui en sont éligibles, un reçu pour fin d’impôt sera émis. Notez que le pourcentage du reçu augmente plus le montant du don est élevé.

Un appel particulier est aussi lancé aux anciens résidents de Saint-Prosper, qui vivent dans d’autres villes ou municipalités, de contribuer pour la sauvegarde de ce patrimoine bâti.

Les personnes et les entreprises intéressées à verser un don pour la collecte Pour le toit, on a besoin de toi! sont priées de communiquer avec Alain Morin (418 594-5681) ou encore Francis Poulin (418 313-6996).