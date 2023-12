Une fin de semaine parfaite pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins considère que la fin de semaine a été parfait, et ce, grâce à la coopération de Dame Nature, des appels qui n’ont pas manqué et du nombre d’équipes suffisant pour répondre à la demande.

« Il y a très longtemps que nous n’avions pas connu ça et c’est très motivant pour l’ensemble des bénévoles! », a souligné Steeve Labbé, coordonateur régional, par voie de communiqué de presse.

En additionnant les deux soirées dans la région, 36 équipes ont effectué 167 raccompagnements.

Ces excellentes nouvelles ont permis de redresser de façon très significative les statistiques alors que, comparativement à 2022, après huit soirées de service l'organisation connaît une augmentation de 7% du nombre de raccompagnements et de 22% du nombre d’équipes sur la route.

L'organisation souhaite évidemment que cette situation persiste, car cette semaine elle sera en poste du vendredi 22 décembre au lundi 25 décembre inclusivement, et ce, de 21 h à 3 h alors qu'elle sera dans la deuxième moitié de la Campagne 2023 et qu’approche à grands pas la fête de Noël.

Les 175 raccompagnements sont une cible raisonnable à espérer à la condition expresse que le nombre de bénévoles soit suffisant.

Comment s'impliquer ?

Les personnes intéressées sont incitées à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation.

Celles-ci peuvent également joindre l'organisation à : [email protected] et elles recevront directement le formulaire d’inscription. Elles peuvent aussi se rendre à l’une de nos trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

- Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan et Beauce-Centre (polyvalente St-Georges) : 418-227-0808;

- Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Ste-Marie) : 418-387-6444;

- Secteur Etchemins – MRC des Etchemins (école Notre-Dame Lac-Etchemin) : 418-625-3000.

Par conséquent, les bénévoles seront à votre disposition ce vendredi 8 et samedi 9 décembre . Les heures de service sont toujours les mêmes soit : de 21 h à 03 h.

« Au plaisir de vous raccompagner et d’ainsi rendre ensemble, les Fêtes 2023 plus sécuritaires tout en supportant la jeunesse et le sport dans notre milieu. »