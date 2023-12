Le Cercle de Fermières Saint-Georges s'implique dans la communauté

Les membres du Cercle de Fermières Saint-Georges No 33 se sont récemment impliquées dans différentes causes de bienfaisance, notamment pour améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, ainsi que pour perpétuer le savoir-faire artisanal.

En effet, plusieurs participantes ont tricoté des bas, des foulards, des tuques et des mitaines, pour remettre aux personnes fréquentant l’organisme Au Bercail. Ce dernier soutient des femmes et des hommes vulnérables de par les différents services offerts, tels que l’accueil, l’hébergement, l’aide inconditionnelle, l’accompagnement et la soupe populaire. Il est valorisant pour tous, en cette saison de partage, de s’impliquer davantage et de faire une différence pour des personnes dans le besoin.

Un peu plus tôt à l’automne, des Fermières ont participé, lors de la Montée des couleurs, à une activité organisée par Ville Saint-Georges, en accompagnant les enfants qui voulaient décorer des carrés de tissu à placer sur une murale commune. Près d’une centaine d’enfants âgés de 4 à 12 ans ont laissé place à leur imagination.