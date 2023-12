Solidarité : une cagnotte pour aider Océane, 13 mois, atteinte du cancer

Samantha Veilleux, résidente à Saint-Georges, a récemment lancé une cagnotte en ligne afin de venir en aide à sa nièce, Océane, 13 mois, atteinte d'un cancer rhabdoïde.

Le père du jeune bébé a également dû subir une chirurgie à coeur ouvert en urgence, à peine quelques jours après avoir reçu le diagnostic de sa fille.

« Océane est la petite fille de mon frère. Elle avait comme une hernie au ventre au départ. On se demandait ce que c'était, car elle se tordait de douleur et avait l'air inconfortable. Les parents se sont donc rendus à l'hôpital pour faire vérifier ça. En faisant plusieurs tests, c'était finalement une masse d'environ 16 par 10 cm », a expliqué Samantha Veilleux à EnBeauce.com.

« Au départ, ils pensaient au cancer de Wilms qui se traitait quand même assez bien. Finalement, la biopsie a révélé le cancer rhabdoïde, Puis, la, les chances de survie passaient de 98 à 10 % ».

Père et fille se retrouvent à l'hôpital

Après la pose du diagnostic, les parents ont multiplié les aller-retour entre Saint-Georges et Québec afin de rester aux côtés de leur fille. Le bébé devait rapidement être opéré afin de pouvoir se débarrasser de la masse.

« Elle fait de la radiothérapie et chimiothérapie. C'est juste pour être certain, car ce cancer s'attaque aux tissus mous, c'est-à-dire la moelle épinière, le cerveau et d'autres organes. C'est un cancer très agressif », a ajouté Samantha Veilleux.

Quelques jours plus tard, la famille est de nouveau impactée dans son quotidien avec le malaise cardiaque du papa. Ce dernier étant dû à une dissection de l'aorte du coeur, le père de famille a été directement pris en charge pour une chirurgie à coeur ouvert.

« Ils sont actuellement tous les deux à l'hôpital, et même s'ils peuvent un peu sortir, ils doivent y retourner tout le temps. Les médecins font des recherches pour mon frère, car ça pourrait être un problème génétique », a détaillé la marraine de l'enfant.

Une cagnotte pour soulager la famille

Avec la cagnotte en ligne, Samantha Veilleux voulait avant tout enlever un stress à la famille de son frère pour leur faciliter la vie dans ces moments difficiles.

« J'ai lancé la cagnotte, car je savais que ça allait faire beaucoup de voyages entre Saint-Georges et Québec. Puis, la maman d'Océane est mère au foyer et n'a donc pas de revenu », a-t-elle complété.

« Finalement, mon frère a dû aussi ralentir le travail, pour finir par le stopper complètement à cause de son accident cardiaque. Le but est donc de les aider à faire ces voyages, mais aussi qu'ils puissent manger et dormir là-bas. À eux deux, ils ont quatre enfants donc c'était important de les aider pour ça ».

Si vous aussi, vous voulez apporter une aide à la famille d'Océane, il est possible de faire un don en cliquant ici.