Des membres du Régiment de la Chaudière s'exercent au combat

Plus d'une trentaine de membres du Régiment de la Chaudière ont participé à deux exercices de combat rapproché au manège militaire de Beauceville, les 9 et 10 décembre ainsi que les 16 et 17 décembre.

Considérant l’intérêt élevé des membres réservistes et l’utilité de ces connaissances en terrainopérationnel, le Régiment de la Chaudière a prodigué l’opportunité à certains fantassins de recevoir la qualification d’instructeur en combat rapproché.

En plus d’être apprécié par les membres pour le côté autodéfense accru, ces habiletés sont aussi un atout pour les militaires. De manière générale, les participants apprécient les entrainements au combat rapproché car ils permettent une plus grande diversification de leur habileté de soldat.