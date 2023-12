Augmentation des cas de coqueluche en Chaudière-Appalaches

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière Appalaches vient d'aviser dans une communication qu’il y a une augmentation récente des cas de coqueluche dans la région.

À l’approche des Fêtes et des rassemblements, soyez vigilants. Si vous avez des quintes de toux incontrôlables ou une toux suivie de vomissements, de pauses ou difficultés respiratoires ou une toux qui finit en sifflement bruyant (chant du coq), vous avez peut-être la coqueluche.

Si vous avez ces symptômes, évitez les contacts avec les femmes enceintes au 3e trimestre et évitez aussi les contacts avec les bébés de 1 an et moins. Appelez le 811 ou consultez un médecin au besoin.

La coqueluche est plus grave chez les enfants de moins de 12 mois, particulièrement chez les bébés de moins de 6 mois, qui doivent souvent être hospitalisés à cause de la maladie.

Que faire si vous pensez avoir été en contact avec un cas?

Les parents d’un bébé de moins de 12 mois et les femmes enceintes dans leur dernier mois de grossesse doivent contacter le 811 pour une évaluation.

Pour les autres personnes, qui ne sont pas à risque de complications graves, il n’y a pas de traitement préventif à offrir. Elles peuvent contacter le 811 au besoin pour avoir des conseils.

Se faire vacciner?

La vaccination des enfants de moins d’un an et de la femme enceinte entre 26 et 32 semaines est le meilleur moyen de protéger les bébés contre les complications graves de cette maladie. Pour la vaccination, prenez rendez-vous en CLSC.

Pour plus d’information sur la coqueluche, appelez le 811 ou consultez la page Web du ministère de la Santé et des Services sociaux.