Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence en bas de 55 %

Plus d'une trentaine de membres du Régiment de la Chaudière ont participé à deux exercices de combat rapproché au manège militaire de Beauceville, les 9 et 10 décembre ainsi que les 16 et 17 décembre. Considérant l’intérêt élevé des membres réservistes et l’utilité de ces connaissances en terrainopérationnel, le Régiment de la Chaudière a ...