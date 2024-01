Un dîner des rois pour réchauffer le cœur! 

La récession, la rareté des logements et le coût de la vie en général ont un impact sur l’ensemble des citoyens et des citoyennes mais pour les plus vulnérables de notre communauté, cet impact est encore plus criant, plus exacerbé au quotidien.

Dans ces circonstances, l’équipe du Bercail, un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables, trouvait essentiel de donner à nouveau cette année l’opportunité à ces femmes et à ces hommes qui fréquentent nos services de L’Accueil inconditionnel et de L’Assiettée beauceronne, de rencontrer leurs élus, de leur parler, d’échanger avec eux bien simplement dans un contexte sympathique.

Comme lors des quatre éditions précédentes, l’occasion était parfaite (Fête du roi le 8 janvier) pour donner l’opportunité à des personnalités beauceronnes, comme Claude Morin (maire de Saint-Georges), Gabriel Giguère (préfet intérimaire de la MRC de Beauce-Sartigan et maire de Saint-Côme), Manon Bougie (conseillère municipale) et Serge Thomassin (conseiller municipal), de même que Manon Giguère, Rémy Morin et Dorothée Rodrigue (des membres du conseils d’administration du Bercail) d’aller à la rencontre de celles et ceux qu’ils ne doivent pas oublier dans ces temps difficiles de récession, d’accorder de l’importance à leur situation, de les soutenir et de les encourager à continuer à s’accrocher et à se faire aider au besoin.

La Fête des rois, et sa fameuse tradition du roi et/ou de la reine d’un jour, n’était qu’une excuse un peu ludique pour y parvenir. Ainsi, non seulement les utilisateurs du service de L’Assiettée ont pu avoir accès à un bon diner, ils ont aussi eu le plaisir d’être servis directement à la table par les bénévoles présents sur place. Tout cela s’est fait dans une ambiance chaleureuse, où les sourires, les blagues et la bonne humeur étaient de mises.

Depuis 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe populaire ou La Fondation, c’est le désir d’aider les plus vulnérables de notre société qui guident les dirigeants et toute l’équipe du Bercail.