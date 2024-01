Parrainage Jeunesse offre un spectacle familial gratuit à Sainte-Marie

Dans le cadre de Janvier, mois du mentorat, l'organisme Parrainage Jeunesse présentera le spectacle familial Gabzy, c’est du gâteau, le dimanche 28 janvier au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Pour l’occasion, l’artiste jongleur a préparé un divertissement des plus cocasses à l’intention des familles et de leurs enfants de 4 à 11 ans. Ce spectacle, mêlant prouesses de jonglerie et humour, aura une durée de 45 minutes et débutera à compter de 13 h 30. L’entrée est gratuite jusqu’à la pleine capacité de la salle (200 personnes). Aucune réservation n’est obligatoire.

« Notre première intention avec ce spectacle à Sainte-Marie est de nous rapprocher de notre clientèle et de la population en Beauce-Nord. L’organisme a véritablement la volonté de rayonner davantage sur son territoire pour offrir un meilleur accompagnement aux jeunes via nos services de mentorat », a indiqué Jean-François Fecteau, directeur général de l’organisme.

L’équipe de Parrainage Jeunesse sera également sur place à partir de 13 h pour présenter son programme de mentorat pour les jeunes de 3 à 17 ans en Beauce-Etchemins et son service d’entraide Mamie-Soleil. Ce réseau de bénévoles dévoués offre du répit aux domiciles des familles après la naissance d’un nouveau-né.

Soulignons également que l’organisme, la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et centre de pédiatrie sociale en communauté, sera aussi présent pour informer les familles sur leurs activités et services.

Un mois du mentorat bien lancé

Parrainage Jeunesse a débuté en force le mois du mentorat avec la présentation d’une activité le 7 janvier au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

En effet, l’organisme a invité les jeunes à participer à un bingo pour vivre une activité amusante en compagnie de leur famille immédiate et/ou de leurs mentors. « Il s’agit d’une autre activité réussie qui nous a permis de conclure notre 40e anniversaire d’existence de manière enrichissante avec près de cinquante participants », de noter le directeur général.

Parmi les activités phares, soulignons une fête sur glace à l’aréna de Beauceville et la 3e édition de la Journée P à Saint-Georges. Ces deux activités, tenues respectivement en janvier et en septembre de l'an dernier, ont attiré plus de 1200 personnes.

Rappelons que depuis 1983, Parrainage Jeunesse a pour mission d'accompagner les jeunes pour favoriser leur bien-être et leur épanouissement via son programme de mentorat. Depuis 2019, l’organisme propulse aussi le Service d'entraide Mamie-Soleil.