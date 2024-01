Le CISSS de Chaudière-Appalaches obtient une certification de qualité des soins et services

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a terminé avec succès un premier cycle d’accréditation, qui s’est étendu de 2019 à 2023, du programme d’agrément QmentumMC Québec d’Agrément Canada.

Cette certification vient reconnaître la qualité et la sécurité des soins et services offerts par l’établissement et son personnel au mieux-être de la population de Chaudière-Appalaches.

Le processus d’agrément est une démarche rigoureuse d’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins et services offerts et aussi d’amélioration continue à laquelle participent les usagers, le personnel et les administrateurs de l’établissement ainsi que certains partenaires.

Ce programme d’agrément est reconnu par le gouvernement du Québec pour porter un jugement évaluatif sur la qualité des processus des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Ces derniers sont tenus de souscrire à une telle démarche.