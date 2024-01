Quatre CHSLD de la Beauce visés par une action collective

Quatre centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la Beauce se retrouvent dans la liste des CHSLD visés par une action collective autorisée sur la gestion de ces établissements pendant les deux premières vagues de COVID-19.

On retrouve donc deux établissements de Saint-Georges, le CHSLD du Seminaire avec un pourcentage de 46,34% d'infection à la deuxième vague, ainsi que le CHSLD Richard Busque avec 32%.

La liste comprend également le CHSLD Marc-André-Jacques à East-Broughton (58,06%) et le CHSLD de Sainte-Hénédine (85,29%).

L'action collective vise les CHSLD dans lesquels il y a eu une éclosion de 25% ou plus, de cas de COVID-19, correspondant à la définition retenue par la Cour supérieure dans le jugement du 22 janvier 2024 dans le dossier Daubois c. CHSLD Sainte-Dorothée et al (No. 500-06-001062-203).

Notons que cette liste préliminaire s’appuie sur les données disponibles du ministère de la Santé et des Services sociaux et qu’elle pourrait être sujette à changement. Ainsi, l’inclusion d’un CHSLD dans cette liste ne signifie pas, de façon définitive, que ce CHSLD fait partie de l’action collective.