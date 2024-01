C'est la période de mise en candidature du prix Jeune personnalité Desjardins

La période de mise en candidature du prix Jeune personnalité Desjardins 2024 s’ouvre ce jeudi, 1er février, vient d'annoncer la Caisse Desjardins des Etchemins, par voie de communiqué de presse.

Ce prix s’adresse aux 18 à 30 ans qui s’investissent dans une cause qui leur est chère ou dont le dévouement est remarquable. Le récipiendaire recevra un prix de 500 $ ainsi qu’une plaque souvenir. De plus, 1000 $ seront versés à l’organisme de son choix.

Rappelons que l’an dernier, Émilie Poulin avait obtenu la distinction. La jeune athlète s'est notamment impliqué avec le Comité d’aide étudiante du Rouge et Or de l'Université Laval, en plus de faire partie de l’équipe d’athlétisme de la même institution. Elle a planifié et participé à la Grande marche Pierre-Lavoie, a pris part à l’organisation du Triathlon Lac-Etchemin et a couru avec le club Les Courses Partagées pour contrer l’isolement auquel sont confrontés les personnes à mobilité réduite et les aînés.

Un comité formé de dirigeants, d‘une conseillère jeunesse, d’un représentant du milieu et d’un employé du Carrefour jeunesse Emploi Les Etchemins, sera chargé de faire la sélection du lauréat en se basant sur la qualité de sa candidature.

Les candidatures doivent être soumises d’ici le 25 février, 16 h ,en remplissant le formulaire disponible au www.macaissepenseamoi.com.