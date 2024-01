Le cardinal Lacroix nie une fois de plus les allégations d'abus sexuel

Une marche militante est organisée par le Groupe V.O.I.R. afin de sensibiliser la population à la réalité des personnes malvoyantes et non voyantes lorsqu'elles se promènent en ville. Créé en 2019, cet organisme vient en aide aux personnes qui ont un trouble visuel et il se donne comme première mission de les aider, de les informer et de les ...