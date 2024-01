Un premier projet d'appart-école à Saint-Georges

Un tout premier projet d'«appart-école» est en cours d'élaboration à Saint-Georges afin d'aider les personnes en situation d'itinérance à se forger des bases solides.

En entrevue avec EnBeauce.com, Cathy Fecteau, directrice de l'organisme d'hébergement Au Bercail, a expliqué que ces logements seront des appartements abordables, sécuritaires et accessibles. Les personnes qui y résideront pourront profiter d'un suivi et d'un accompagnement par l'organisme. « La clientèle va être suivie, mais ce n'est pas forcément la clientèle la plus facile qui va vivre ici. Ça peut même être une personne qui n’a jamais eu de services du Bercail, mais qu’on sait qu’elle vit de l’itinérance cachée. »

L'objectif est qu'il y ait un certain roulement. Les habitants pourront rester environ un an, soit le temps nécessaire pour ensuite être capable de se trouver une autre forme d'hébergement. « Ici ils vont vivre une expérience positive en voyant qu’ils sont capables de tenir leur logement en ordre, qu’ils font leurs choses et ils devront intégrer quelque chose à leur journée que ce soit un travail, du bénévolat ou des études. » Tout cela leur permettra de se forger une référence positive pour leurs recherches suivantes.

Ces appartements seront sous la forme de petits studios afin d'en faire le plus possible dans le même bloc. Il devrait y en avoir entre 4 et 6. Ils seront construits sur le terrain vacant près de l'Accueil inconditionnel, sur la 2e avenue.

Ce projet, le premier de ce type en Beauce, est en cours d'élaboration. « C’est long, mais il y a toutes sortes de démarches qui doivent être faites. On a déposé le projet auprès de différents programmes et subventions. » Cathy Fecteau et son équipe espèrent faire la première pelletée de terre en 2024.

En attendant, l'organisme se réjouit de la construction de 41 logements abordables à l'angle de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges. Ce bloc permettra aux personnes seules, aux familles monoparentales et aux familles ayant des enfants de vivre dans un logement de qualité et abordable.

D'ailleurs, dans ce nouveau bâtiment, 10 appartements seront réservés à la clientèle de la Maison de la famille Beauce-Etchemins et du Bercail. Il comptera également 19 appartements avec une chambre, 12 ayant deux chambres et 10 de trois chambres.