Les billets pour la 15e Maison Moisson Beauce sont maintenant disponibles

La Fondation Moisson Beauce, en collaboration avec Desjardins, Construction Robert Bernard et Signé SP, a présenté aujourd'hui sa 15e Maison Moisson Beauce.

Cette année, la ou les personne(s) gagnante(s) pourront choisir entre la somme de 250 000 $ ou la Maison Moisson Beauce, située 2014, 147e Rue à Saint-Georges.

« Cette année c'est une année particulière parce que c'est notre 15e maison. C'est 15 ans d'implication et d'impact concret dans notre communauté. C'est extraordinaire! », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

À son tour, la vice-présidente de la Fondation et responsable du réseau des ventes, Hélène Rodrigue, a exprimé toute sa reconnaissance envers les personnes impliquées dans cette campagne, ainsi que les participants au tirage.

Une propriété jumelée

Cette année, c’est une propriété de style jumelé qui est à l’honneur.

« Je voudrais remercier tous les partenaires et les sous-traitants qui sont encore impliqués cette année. C'est sur qu'on a eu une année de construction 2023 qui a été très différente des années précédentes, une année qui a été plus tranquille et assez dure pour bien des compagnies, mais tout le monde est encore bien présent dans le projet », a indiqué Vincent Bernard, propriétaire de Construction Robert Bernard.

Il s'agit d'un jumelé où les teintes douces et terreuses fusionnent pour créer une ambiance d'une sérénité organique. Situé dans un quartier en plein essor, il y règne une atmosphère à la fois chaleureuse et authentique grâce aux matériaux naturels utilisés, notamment la pierre déployant son charme tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette fusion harmonieuse entre le design « English country » et les éléments naturels offrent une expérience résidentielle immersive, où chaque détail raconte une histoire d'élégance et d'authenticité.

« On a encore eu un grand plaisir cette année à contribuer au beau projet de Moisson Beauce. (...) C'est un beau projet pour nous, un projet qui permet de redonner aux personnes dans le grand besoin », a ajouté Sandra Patry, propriétaire de Signé SP.

Se procurer un billet

Pour répondre à la forte demande et compenser l'augmentation des coûts du projet, il y a 5 250 billets à vendre cette année, soit 750 de plus que l'an dernier. Notons que sur la campagne de 10 semaines, tous les billets avaient été vendus en seulement 6 semaines. Chaque billet donne une entrée gratuite au salon Expo Habitat de Saint-Georges qui se tiendra du 22 au 24 mars prochain.

Les billets, au coût de 100 $ chacun, sont en vente sur le site internet de Moisson Beauce ou dans plusieurs points de vente de la région.

« Chaque billet de cette campagne permet de nourrir des gens », a mentionné Marie Champagne.

Les points de vente:

Chaudière-Appalaches : Desjardins;

Beauceville : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert;

Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur Lessencetiel;

Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

Saint-Georges (secteur Est) : Accommodation l'Escale, Accommodation M'as-tu Vu, APCHQ, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Familiprix - Carrefour Saint-Georges, IGA Extra Rodrigue & Morin, IGA Famille Groleau, Jean Coutu - Place Centre-ville, Le Grand Marché, Marché 7-23, Métro Laval Veilleux, Salon Beauté Boucle d'Or, Salon Sylvio Paquet, Tigre Géant;

Saint-Georges (secteur Ouest) : Coop Avantis BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet;

Saint-Georges (secteur Saint-Jean) : Alimentation CM;

Saint-Magloire : J.L. Asselin;

Saint-Martin : Alimentation Quirion;

Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

Saint-Zacharie : Cado Gaz.

Le tirage se déroulera jeudi le 11 avril 2024 à 18 h 30 à la Maison Moisson Beauce, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.