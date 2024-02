Six citoyens de Beauce-Sud reçoivent la Médaille du député de l'Assemblée nationale

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a récompensé six citoyens de son comté lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce dimanche 4 février, à l'hôtel du Georgesville de Saint-Georges.

Ainsi, Brigitte Busque, Pierre Morin, Hélène Rodrigue, Normand Lessard, Syndia Champagne et Jacynthe Poulin ont pu recevoir la Médaille du député de l'Assemblée nationale.

« Le choix de ces six récipiendaires a fait l'objet d'une longue réflexion en moi. La Médaille de l'Assemblée nationale est la plus haute distinction que je peux remettre à titre de député, et c'est un honneur pour moi de pouvoir leur remettre aujourd'hui », a débuté Samuel Poulin.

Dans un premier temps, c'est Brigitte Busque qui a reçu cet honneur. Originaire de Saint-Simon-les-Mines, cette dernière compte plus de 30 années d'implication en Beauce, notamment dans le milieu économique et de la santé.

« C'est un privilège de recevoir cet honneur. Dans notre famille, l'entraide est importante et depuis toute jeune, je m'impliquais à Saint-Simon. (...) Merci beaucoup Samuel », a expliqué la récipiendaire lors de sa prise de parole.

Le second est l'historien et ancien avocat, Pierre Morin. Ce dernier est l'auteur d'un livre de 540 pages et de près de 1 000 photos retraçant l'histoire de Saint-Georges. Il est un bénévole très actif au sein de la Société historique Beauce-Sartigan.

« À 77 ans, on se pose des questions et on fait un bilan de notre vie puis on se demande si on a fait quelque chose de bien. Finalement, cette médaille est très intéressante et ça prouve que je vais avoir laissé une petite marque au cours de ma vie à Saint-Georges », a détaillé Pierre Morin.

Également, Hélène Rodrigue, citoyenne de Saint-Georges et mère de cinq enfants a été récompensé pour son dévouement au sein de différentes associations en Beauce, et notamment pour Moisson Beauce.

« J'encourage la jeunesse à s'impliquer dans les associations et organisations. C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est important, car cela nourrit notre esprit et fait grandir notre âme. Mais surtout, ça apporte tellement de belles choses », a-t-elle expliqué.

Normand Lessard, qui a passé près de 36 ans dans le secteur de l'éducation, aussi bien à la direction générale du CSSBE pendant 13 ans, que dans de nombreuses instances régionales et nationales dans la lutte contre le décrochage scolaire, est également concerné par cette récompense.

Syndia Champagne, jeune femme dynamique de Saint-Honoré-de-Shenley, présidente de l'Expo agricole de Beauce, se voit aussi remettre cette médaille, pour son implication de plus de 10 ans, au sein de la communauté.

« Recevoir une médaille comme ça dans ma jeune vie, c'est vraiment un honneur. Merci de reconnaître ce que je fais pour la ville de Saint-Honoré, car c'est surtout pour cela que je le fais », a lancé Syndia Champagne, très touchée et reconnaissante de ce prix.

La dernière à avoir reçu la médaille est Jacynthe Poulin, infirmière de profession et gestionnaire de haut niveau dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle est récompensée pour ses réalisations dans la communauté, mais aussi pour son bénévolat au sein de nombreuses organisations de la Beauce.