Un livre pour sensibiliser les enfants à l’importance de prendre soin de sa santé mentale

Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches invite les citoyens au lancement de son livre Jeanne et La bande des 7 !, le samedi 24 février, à compter de 9h, au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Ce livre jeunesse, comme le partage si bien Jeanne dans le récit de ses aventures, permettra

aux enfants « de se sentir bien dans leur cœur, dans leur corps et dans leur tête ».

Cet événement permet aux familles de venir assister à la lecture publique de l'oeuvre, à participer aux différentes activités offertes pour les enfants et à prendre une bouchée en bonne compagnie.

L'organisme Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches souhaite favoriser le bien-être de tous, y compris celui des tout-petits. Jeanne et La bande des 7! est un livre jeunesse qui vise à sensibiliser les enfants à l’importance de prendre soin de sa santé mentale dès le plus jeune âge. À travers ses aventures, Jeanne fait la rencontre de sept animaux, elle raconte : « Mais qui est La bande des 7? Ce sont des animaux que j’ai rencontrés au Québec et qui ont été assez gentils pour partager avec moi leurs formidables pouvoirs. Maintenant, je suis capable de m’accepter, de ressentir mes émotions et de créer des liens avec les autres pour prendre soin de moi et pour protéger ma santé mentale. »

Le livre sera également disponible sur place.