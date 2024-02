Quand l'amitié devient un remède: l'histoire inspirante de Shannon et Vanessa

Shannon Gilbert est une jeune femme de 34 ans, originaire de Beauceville et atteinte d'un cancer du sein de stade 4. Sa meilleure amie, Vanessa Carreau, a décidé d'organiser un souper-bénéfice afin de l'aider à réaliser ses rêves et à profiter de ses derniers moments.

Parfois, quand la médecine ne peut plus rien, l'amitié aide à se sentir un peu plus vivant. C'est comme cela qu'on pourrait décrire l'histoire de Vanessa et Shannon.

Les deux femmes se sont connues dès l'enfance et la force de leur amitié n'est plus à démontrer. L'entraide entre ces dernières a débuté à la naissance du fils de Shannon, en 2019.

« Vanessa avait déjà fait une levée de fonds il y a 2 ans. J'avais une vie particulière lorsque j'ai eu mon fils en 2019 car il avait de très gros problèmes de santé. Il est âgé de 4 ans aujourd'hui, mais est déjà rendu à sept opérations. J'ai eu aussi un deuxième enfant en 2021 qui est décédé. Quelques mois après, on m'annonçait le cancer », a lancé Shannon Gilbert lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

Le cancer du sein de Shannon Gilbert est un triple négatif, soit le plus agressif. Après une première rémission, la jeune femme a appris sa récidive au printemps 2023, passant ainsi un stade encore plus avancé.

« Il y a plusieurs stades et je suis maintenant au stade 4 qui est le stade métastatique, qui en fait est un cancer généralisé. J'ai donc eu ça en 2021 et à ce moment-là, il n'était pas métastasé. J'ai eu ensuite l'annonce de ma récidive et qu'il était rendu aux os, aux poumons et au foie », a décrit Shannon Gilbert.

Actuellement, la jeune femme est en arrêt et en invalidité, car son état de santé ne lui permet plus de travailler. « Mon quotidien est très difficile. J'ai souvent un horaire ultra chargé en rendez-vous médicaux. Que ça soit pour moi ou pour mon fils. Les moments où je ne suis pas en rendez-vous, je ne suis pas très bien et je peux être plusieurs jours à être couchée et à souffrir à cause des métastases osseuses qui sont très douloureuses ».

Vanessa aux manettes d'un événement grandiose

Afin d'accompagner sa meilleure amie au maximum et de lui faire passer des beaux moments avec son fils, malgré la maladie, Vanessa Carreau a donné beaucoup de son temps pour organiser plusieurs gros événements.

« Quand je lui ai annoncé que j'étais en récidive et qu'il n'y avait pas de guérison possible, elle a décidé de faire un souper-spaguetti bénéfice qui est rendu très gros. Ça a pris des proportions que je n'aurais jamais imaginées. Elle organise tellement d'activité cette journée-là et il y a tellement de personnes qui embarquent, j'en reviens juste pas. Elle se donne corps et âme pour arriver à ce que j'accomplisse certaines choses que j'aurais aimé faire avec mon fils pour lui laisser des souvenirs », a expliqué Shannon Gilbert.

« Quand elle est tombée en récidive et nous a annoncé qu'elle allait mourir, je suis allée la voir en lui demandant une liste de choses qu'elle souhaitait faire avec son fils. Je voulais l'accompagner là-dedans pour en faire le plus possible avant qu'elle n'en soit plus capable », a détaillé Vanessa Carreau.

Dans cette optique, la jeune femme a décidé d'organiser un souper-bénéfice, qui devait être, au départ, quelque chose de basique en petit comité.

« Évidemment, toutes ces activités avaient un certain prix et donc j'ai commencé l'organisation d'un souper pour faire une nouvelle levée de fonds. Au départ, je voulais faire quelque chose de simple, entre amis, où on allait tous se cotiser. Au final, ça a fait comme effet boule de neige. Le monde m'a dit, pourquoi pas faire ça sous la forme d'un gros party. Puis là, c'est rendu vraiment très gros ».

En effet, le party, qui se déroulera au Manoir Route 66 de Saint-Victor, ce samedi 17 février, débutera dès 12 h, pour finir dans la nuit vers 3 h du matin.

« Sur cette même journée, je vais avoir des chansonniers, des artisans, un DJ et un service de bar. Comme je travaille au Manoir Route 66, on a choisi de faire ça là-bas. Mais ça va être vraiment gros. En deux semaines, j'ai vendu au-dessus de 200 billets pour le souper-spaguetti. Puis, je continu à en vendre. Évidemment, le but est de pouvoir ramasser le plus de dons possibles pour aider Shannon », a-t-elle encore ajouté.

Une amitié plus forte que la maladie

En plus de réaliser ce gros événement, Vanessa Carreau a pris la décision de se raser les cheveux pour ramasser des fonds supplémentaires.

« Shannon m'a appelé pour me dire qu'elle perdait ses cheveux à cause de la chimio qui était beaucoup plus forte. Ça m'a comme donné une claque et j'ai décidé de faire comme un défi Leucan. Je vais donc me raser les cheveux. Les sous iront pour ma levée de fonds, et mes cheveux à Leucan. On est quatre à le faire et mon objectif est d'atteindre 10 000 $ », a continué Vanessa.

« Vanessa, c'est une amie que j'ai depuis toute petite et c'est pratiquement ma soeur. C'est une partie de moi-même et de ma vie. Puis j'aurais fait exactement la même chose pour elle. Ça me fait vraiment chaud au coeur et je suis très émue. Je vois constamment la liste des activités de ce jour-là s'allonger et je ne sais pas dire combien je suis reconnaissante. Je suis aussi gênée un petit peu d'avoir une attention comme ça envers moi et j'anticipe l'événement étant donné qu'il y aura beaucoup de gens », a avoué Shannon.

« Pour elle, je veux que cette journée soit réussie et à la hauteur de tous les efforts qu'elle a pu fournir depuis plusieurs mois pour que ça se réalise. Elle le mérite ».

Pour rappel, tout le monde est invité à s'inscrire au souper-bénéfice qui aura lieu ce samedi 17 février à Saint-Victor. Il est possible de se rapprocher directement de Vanessa Carreau au 418 774-0013 pour les réservations. Des informations sont aussi disponibles sur la page Facebook de l'événement « Journée, souper et soirée bénéfice pour Shannon ».