Les collectes de sang à venir dans la région

Alors que le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean-Lapointe bat son plein, des milliers de participants partout au Québec prennent une pause d’alcool pour soutenir la cause de la prévention des dépendances, qui est chère à l'organisme. En Chaudière-Appalaches, plus de 200 participants inscrits ont récolté plus de 16 900 $ pour la cause ...