Près du quart des Canadiens coupent dans leurs médicaments, selon un sondage

Shannon Gilbert est une jeune femme de 34 ans, originaire de Beauceville et atteinte d'un cancer du sein de stade 4. Sa meilleure amie, Vanessa Carreau, a décidé d'organiser un souper-bénéfice afin de l'aider à réaliser ses rêves et à profiter de ses derniers moments. Parfois, quand la médecine ne peut plus rien, l'amitié aide à se sentir un peu ...